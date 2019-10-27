مصر | بلاغ يتهم عبدالله الشريف ببث فيديوهات مفبركة عن الجيش لإثارة الفوضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم عبدالله الشريف ببث فيديوهات مفبركة عن الجيش لإثارة الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونص محمود في بلاغه، أن الهارب عبدالله الشريف دأب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نشر أخبار كاذبة وملفقة عن مؤسسات الدولة وتعمده نشر فيديوهات مفبركة عن المؤسسة العسكرية بهدف نشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتشويه صورتها في المحافل الدولية للاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ونشر الفتنة في الشارع المصري والإخلال من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد مقابل تلقيه مبالغ مالية مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة من جهات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعبدالله الشريف لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عبدالله الشريف على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.