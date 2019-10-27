مصر | بلاغ يتهم عبدالله الشريف ببث فيديوهات مفبركة عن الجيش لإثارة الفوضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم عبدالله الشريف ببث فيديوهات مفبركة عن الجيش لإثارة الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 6418 لسنة 2019 بلاغات محامي عام أول، اتهم فيه العميل الإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي يقدم برامجه على قناة الشرق الإخوانية المملوكة للهارب أيمن نور والتي تبث من تركيا وممولة من المخابرات التركية والقطرية، ببث فيديوهات مفبركة وملفقة عن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لخلق حالة من الفوضى والاضطرابات في البلاد بناءً على التعليمات التي تصدر إليه من العميل أيمن نور وقيادات التنظيم الإخواني الإرهابي الدولي المقيمين في تركيا والتي يتلقى منهم مبالغ مالية بصفة منتظمة مقابل ارتكابه جرائم في حق الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده نشر أخبار كاذبة والتطاول على قيادات الدولة والتحريض ضدها.

ونص محمود في بلاغه، أن الهارب عبدالله الشريف دأب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نشر أخبار كاذبة وملفقة عن مؤسسات الدولة وتعمده نشر فيديوهات مفبركة عن المؤسسة العسكرية بهدف نشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتشويه صورتها في المحافل الدولية للاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ونشر الفتنة في الشارع المصري والإخلال من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد مقابل تلقيه مبالغ مالية مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة من جهات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها.



وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعبدالله الشريف لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عبدالله الشريف على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

