شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يقود حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، حملة تفتيشية ورقابية، ضمت مفتشي إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، لمتابعة المنشآت الغذائية بمدينتي القنايات وأبوحماد، وذلك استمرارًا لجهود صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لوصول منتج غذائي آمن حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

أسفرت جهود الحملة عن غلق ماركت شهير بمدينة القنايات، يعمل دون ترخيص ويوجد به خطر داهم على الصحة العامة، وكذلك مخزن للمواد الغذائية لإحدى الماركات الشهيرة الأخرى، يعمل أيضا دون ترخيص وبه خطر داهم على الصحة العامة، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام طن و٥٠ كيلوجرام أغذية عبارة عن «حلويات وهوالك إنتاج» لتغير في خواصها الطبيعية بأحد مصانع الحلويات بأبوحماد، كما تم ضبط ٣٦٠ كيلوجرام فراولة، وتحرير ٨ محاضر جنحة صحية، وتم سحب ٢٠ عينة من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.