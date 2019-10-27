شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف مياه الصرف الزراعي الزائدة بمصرف تعمير الصحاري بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، بأنه نظرا لما تعرضت له محافظة الإسكندرية من أمطار غزيرة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، والذي ترتب عليه ارتفاع منسوب المياه بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب المحافظة مما أدى إلى اتخاذ وزارة الموارد المائية والري قرارا لتصريف المياه الزائدة الخاصة بالصرف الزراعي من مصرف تعمير الصحارى إلى ترعة مريوط.

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وأوضح رئيس شركة المياه أنه نظرا لما سبق فقد أدي ذلك إلى تأثر جودة المياه أمام مأخذ محطة كيلو ٤٠ ولذلك اضطرت شركة مياه الشرب إلى إيقاف محطة الكيلو ٤٠، مما أثر ذلك عن انقطاع المياه عن مناطق بمدينة برج العرب الجديدة، وبهيج والغربانيات وقري الساحل الشمالي من الكيلو ٣٤ حتي الحمام.

وتابع المهندس أحمد جابر، خلال تصريحه، أن شركة مياه الشرب قامت بوضع سيناريو آخر لكيفية عمل مناورة سريعة من خلال إدارة المحابس بشركة مياه الإسكندرية لتحويل المياه من محطات مدينة الإسكندرية وتوصيلها لرافع برج العرب. والغرض من هذا هو تغطية معظم المناطق المتأثرة بسبب إيقاف تشغيل المحطة.

ولفت إلى أن شركة مياه الإسكندرية قامت بتجهيز سيارات للمياه علاوة على تشغيل عدد 2 طلمبة برافع مدينة برج العرب مما ساهم في توصيل المياه عبر الشبكة لمعظم الأماكن وخاصة المستشفيات.