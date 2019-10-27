شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تحتفل بمرور عام على «صوتك مسموع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمرور عام على إطلاق المبادرة التي ساهمت في سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى حل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع المحافظات.

وأعلن وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الأحد، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل التواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم وسرعة الرد عليها وتطوير منظومة الشكاوى، مؤكدًا أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير خدمة المواطنين القائمة بوزارة التنمية المحلية حاليًا ولكنها تعتمد على طرق غير تقليدية لتلقى شكاوى المواطنين والتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم.

وقال «شعراوي» إن المبادرة نجحت خلال عام في تلقى أكثر من 77 ألفاً و800 رسالة منها أكثر من 20 ألف شكوى مستوفاه تم حل 96% منها، وجاري العمل على حل باقي الشكاوى، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

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وأوضح أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التي تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم، حيث تم تشكيل فريق عمل بالوزارة للعمل بالمبادرة على مدار اليوم، كما تم تشكيل فريق عمل بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم فرق مبادرة «صوتك مسموع» بأجهزة «تابلت» لضمان سرعة الاستجابة.

وتابع «شعراوي» أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال عام أكثرمن 65 ألف رسالة منها 17 ألف شكوى تم حل 16 ألفاً و500 منها، كما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة 555 شكوى تم حلها بنسبة 95،5%، أما صفحة المبادرة على موقع «الفيس بوك» والتى يتابعها أكثر من 15 الف شخص، فورد اليها 2389 شكوى تم حلها بنسبة 95%، وتلقى الخط الساخن 2580 اتصالاً تليفونياً من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة.

وأشاد الوزير بالنتائج التي حققتها المبادرة خلال عام، والتي تميزت بالسرعة في تلقى الشكاوى والاستجابة لها وحسن التعامل مع المواطنين وتحقيق رضاهم، حيث شهدت المبادرة العديد من رسائل الشكرمن المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة للعمل على نجاح المبادرة خلال الفترة المقبلة وتزويدها بكافة الامكانيات التي تتيح التواصل مع المواطنين ليشعر المواطن أن صوته أصبح مسموعا بكل سهولة ويسر دون مشقة أو عناء.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة«صوتك مسموع» عن طريق رقم «الواتس أب» (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

"التنمية المحلية" تحتفل بمرور عام على "صوتك مسموع"