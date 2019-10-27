شكرا لقرائتكم خبر عن «محامين المنوفية»: المتهم الأول بقتل شهيد الشهامة أقل من 18 سنة وليس له توأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية، برئاسة خالد راشد، نقيب محامين المنوفية، أنه تمت مراجعة كافة المستندات الخاصة بالمتهم الرئيسي لدى كافة الجهات الحكومية وتبين أنه حدث تحت السن من مواليد 11-11-2001. وأوضح البيان أنه على ضوء ذلك فإن المحاكمة ستسير أمام محكمة الطفل طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية وبناء عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة 15 عامًا. وأكد البيان أنه لا صحة لوجود أخ توأم للمتهم محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي بقتل الطالب محمود البنا، ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة».

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