شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء القاهرة»: حجز 3 من المعتدين على طبيب مستشفى الهلال الأحمر بقسم الأزبكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى الهلال الأحمر برمسيس، مساء السبت، واقعة اعتداء تعرض لها الدكتور وليد صلاح الدين، طبيب مقيم عظام بمستشفى الهلال من مرافقين لأحد المرضى، حيث حضرت حالة تعاني من آلام بالعظام وبإجراء الفحوصات والأشعة تبين سلامة المريض، وأن سبب هذه الألآم نفسي، لكن أهلية المريض ثاروا وتعدوا على الطبيب، ما أدى لإصابته بإصابات داخلية بالغة في الجمجمة، وما زال الطبيب داخل العناية المركزة، لحين عمل أشعة مقطعية، لوجود اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتوجه الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة القاهرة، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، والدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، والدكتور أحمد الغيطي، مقرر اللجنة العلمية بنقابة أطباء القاهرة، مع محامي النقابة، ورئيس وحدة شؤون مقدمي الخدمة الطبية بمكتب الوزير، ومدير مستشفى الهلال، إلى المستشفى، للاطمئنان على حالة الطبيب وتقنين الإجراءات.

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وقال الدكتور أحمد بكر، إنه فور علمهم بالواقعة في ساعة متأخرة من مساء السبت، توجه بصحبة أعضاء بنقابة القاهرة، والنقابة العامة، وتبين وقوع الاعتداء على الطبيب، ورفض الموجودون تحرير محضر باسم المنشأة الطبية، وبمجرد حضور الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، أكد أنه سيتم تحرير محضر باسم المنشأة وأن التأخير في الأمر كان لعمل مذكرة في النيابة قانونية.

وأضاف بكر: «كما حضر العميد محمد ياسر، من شرطة حماية المنشآت، واستمر تواجدنا بالمستشفى حتى الرابعة صباح الأحد، وتلقيت اتصالا في العاشرة صباحا من الدكتور محمد زيدان يؤكد لي أنه تم عمل مذكرة التعدي على المنشأة في نيابة الأزبكية».

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن وقوف أطباء المستشفى بجوار زميلهم أدى إلى سير الأمور بالطريقة الصحيحة، حيث تم حجز 3 من المعتدين بقسم الأزبكية على ذمة التحقيقات، مؤكدا أن حالة الطبيب لا تسمح باستجوابه في الوقت الحالي.

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة السابق، إن إدارة المستشفى رفضت تحرير محضر تعدي باسم المنشأة الطبية، في بداية الأمر، فتوجه الطبيب وحرر محضر تعدي عليه أثناء تأدية عمله، حتى وجهت الدكتورة هالة زايد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بتحرير محضر تعدي على المنشأة، مؤكدة أنها متواجدة بالنيابة لمتابعة تحرير محضر تعدي على منشأة طبية.