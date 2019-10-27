شكرا لقرائتكم خبر عن «تستاهل الضرب بالجزمة» و«ممكن أهزأك».. حرب كلامية بين جورج قرداحي وريهام سعيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرب كلامية وقعت بين المذيع اللبناني جورج قرداحي والمذيعة ريهام سعيد على خلفية تعليق قرداحي على إيقاف «سعيد» بسبب تعليقها على أصحاب الوزن الزائد.

في التفاصيل، حلّ قرداحي ضيفاً على المذيعة كارلا حداد، على إحدى المحطات التليفزيونية بلبنان، وتطرقت المذيعة لسؤاله عن رأيه في إيقاف «سعيد» بسبب تصريحاتها ضد أصحاب السمنة، ليرد قائلاً: «في مصر يستعملون تعبير حلو وهو (تستحق ضرب الجزمة).. هذه التصريحات لا يصح أن تقال، نظرا لأن هناك العديد من أصحاب الوزن الزائد ممن يعانون من أمراض، فالسمنة ليست خيارا للبعض، وإنما أمر مرضيّ وهناك أسباب أخرى».

وأكمل حديثه: «أي إنسان ملوش إنه يتدخل في شؤون الآخرين، سواء سمين أو نحيف، كلامها كان مستفزا وقليل الأدب ومنافيا للأخلاق والآداب الاجتماعية ومنافيا للإحساس الإنساني».

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من جانبها، ردت ريهام سعيد على تصريحات قرداحي عبر حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام في فيديو طويل.

وقالت سعيد: «اتصدمت بسبب التصريحات، مين دي اللي تستحق تاخد بالجزمة، أنت بتتكلم عن زميلة وواحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت»، وأكملت: «بغض النظر عن الصبغة البرتقالي اللي أنت عاملها وعارفة إنك كبير في السن وممكن تكون خرفت بس مش للدرجة دي».

وأضافت: «عايزة أعلمك إنه بالرغم من كبر سنك وشعرك الأبيض اللي مبقاش أبيض، إن الأدب والذوق والأخلاق صعبين، وقلة الأدب سهلة وممكن أرد عليك وأهزأك وأخليك تعيط سواء في مصر ولا لبنان، وأخليك مش عارف تمشي في الشارع ومحدش يشفعلك، بس يمكن اللي يشفعلك لبنان اللي أنت عار عليهم، لأن لبنان شعب ذوق وأخلاقه عالية وبلدي التاني وعمر ما حد قاللي كلمة ضايقتني فيها».

وتابعت: «أنت متعلمتش حاجة ليها لازمة، لما تيجي تعمل برنامج توزع فيه فلوس وكل وظيفتك إنك تسأل أسئلة في برنامج جايب شهرته من برا أصلا، عملت ايه، ياريتك حتى كملت، وتعمل برنامج تاني، هاقول إيه مش هشتم في البرامج».

وختمت: «هل هي دي تربيتك؟ هل أهلك ربوك على كده؟، إنت كده مثال لأولادك وأحفادك تقول: واحدة ست تستاهل تاخد بالجزمة؟ أنت كده محترم نفسك؟، مفيش أسهل من قلة الأدب، خسارة إنك وصلت للسن ده ومعرفتش لسه تبقى راجل».