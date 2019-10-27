شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: انتظام الطلاب بنسبة 95%.. وتصريف مياه الأمطار بـ«أفنية وأسطح المدارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن العملية التعليمية انتظمت بجميع مدارس المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الثماني، الأحد.

وأوضح «الديب» أن معدل الحضور للطلاب تجاوز 95%، مشيرا إلى أن الدراسة مستمرة ومنتظمة بجميع مدارس المحافظة، وذلك عقب حالة الطقس السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي مرت بها المدينة.

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وأشار إلى أنه أجرى جولة ميدانية شملت عددا كبيرا من المدارس مساء أمس حتى وقت متأخر من الليل، للوقوف على حالة أفنية المدارس وتراكم كميات كبيرة من المياه وإزاحتها من أسطح المباني وكذلك خارج أسوار المدارس.

وأشاد بدور مديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بعد المجهود المبذول خلال اليومين الماضيين ومتابعة الموقف لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حيال تراكم المياه داخل وخارج المؤسسات والمنشآت التعليمية، كما وجه شكره لجميع الأحياء وشركة الصرف الصحي وشركة المياه وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وجميع مرافق المحافظة، مؤكدا على تكاتف كافة الجهود من كافة الجهات في سبيل التصدي للأزمة.

وفى سياق متصل، تواصل قوافل المتابعة التي أطلقتها مديرية تعليم الإسكندرية جولاتها لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى انتظامها حيث قامت، اليوم الأحد، بمتابعة مدارس إدارة غرب برفقة تامر الجزار، عضو الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة.