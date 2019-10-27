شكرا لقرائتكم خبر عن مديرا أمن ومباحث المنوفية يشرفان على تأمين «محاكمة راجح» بقضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بالإشراف على الإجراءات الأمنية المصاحبة لمحاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلامياً باسم «شهيد الشهامة».

وتفقد «أباظة» و«البنا» قوات تأمين مجمع المحاكم أثناء نظر الجلسة، وأشرفا على القوات فى محيط المحكمة منذ الصباح الباكر، وتفقدا مبنى مجمع المحاكم، وقاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة، وأشرفا على البوابات والمداخل والمخارج لمجمع المحاكم.

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وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام قد أمر بإحالة المتهم «محمد راجح» وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك «مطاوٍى» وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد. أ. ر» و«إسلام. ع» بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أياديهما، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان، حتى التقاه المتهم الثالث «مصطفى. ا» وأشهر «مطواة» في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على إثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بـ«المطواة» بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع «إسلام. أ».