شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدًا.. والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، مائل للبرودة ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة لتصل لحد الضباب صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «19- 27»، والإسكندرية «22- 26»، وقنا «18- 29»، والأقصر «20- 29»، وأسوان «21- 30» .