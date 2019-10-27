شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمى لنقابة محامين المنوفية: المتهم محمد راجح لم يتجاوز 18 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المحامين بالمنوفية، اليوم الأحد، بيانا حول القضية المتهم فيها محمد أشرف راجح، و3 آخرين بقتل الطالب محمود البنا "ضحية الشهامة" ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، والذى تزامن مع نظر ثانى جلسات المحاكمة اليوم الأحد بمحكمة شبين الكوم .

وقال البيان : "إنه تبين من مراجعة كافة المستندات الخاصة بالمتهم محمد أشرف راجح لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة، أن المتهم من مواليد 11 نوفمبر 2001، وبالتالى فإن المتهم لايزال حدثًا، تجرى محاكمته أمام محكمة الطفل طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التى تعرف الطفل أنه من لم يبلغ 18 عاما ميلادية، وبناءً عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة 15 عامًا، طبقًا للقوانين، وأنه لا صحة لما أشيع حول وجود أخ توأم للمتهم المذكور.

يذكر أن اليوم هو ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثانى الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات فى الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا فى دمائه.