شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر استخبارى: المسئول الأمنى الخاص بزعيم تنظيم داعش قتل فى العملية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر استخبارى رفيع لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد ، إن غزوان الراوى المسئول الأمنى الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابى قتل فى العملية الأمريكية التى قتلت أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش.

وأوضحت مصادر أمريكية، أن واشنطن قررت الإسراع فى تنفيذ عملية قتل البغدادى خشية فقدان أثره.

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وكانت قد قالت مصادر عسكرية أمريكية، لوكالة أنباء العراق، إن عملية قتل البغدادى مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة.

وذكر "المرصد السورى" أن القوة الأمريكية التى هاجمت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.