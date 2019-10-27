شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية: 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبو بكر البغدادى فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أمنية، لوكالة أنباء العراق، إن 8 مروحيات أمريكية استهدفت فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، مقر أبو بكر البغدادى فى قرية باريشا بإدلب السورية.

وقال مسئول بالبنتاجون، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.

وقال مصدر مطلع على الغارة الأمريكية شمال غرب سوريا، لـCNN إن البغدادى على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووى.

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