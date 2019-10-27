شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة بمصر: حملة القضاء على "فيروس سى" الأفضل حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن حملة القضاء على "فيروس سي" تشكل مثالا يحتذى به وهى أفضل حملة في العالم.

وأضاف المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال لقاء تليفزيونى، أن مصر حققت نتائج إيجابية فى معدلات البطالة واستقرار العملة ومعدلات التضخم، وعلى المصريين التحلي بالصبر حتى تتحقق نتائج التنمية والإصلاح الاقتصادي وعلاج المشاكل الكبرى.

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