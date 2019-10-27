منسق الأمم المتحدة بمصر: حملة القضاء على "فيروس سى" الأفضل حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن حملة القضاء على "فيروس سي" تشكل مثالا يحتذى به وهى أفضل حملة في العالم.
وأضاف المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال لقاء تليفزيونى، أن مصر حققت نتائج إيجابية فى معدلات البطالة واستقرار العملة ومعدلات التضخم، وعلى المصريين التحلي بالصبر حتى تتحقق نتائج التنمية والإصلاح الاقتصادي وعلاج المشاكل الكبرى.
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