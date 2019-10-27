شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحا على مناطق من شمال البلاد و تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.