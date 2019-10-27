شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ إرسال جوابات إنذار لطلاب الثانوية العامة المتجاوزين نسب الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المدارس الثانوى فى اتخاذ إجراءات معاقبة الطلبة المتجاوزين لنسب الغياب المحددة وفقًا للقانون، حيث أرسلت بعض المدارس الثانوى إنذارات بالفصل للطلبة المتحاوزين نسب الغياب. وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذى يتجاوز نسب الغياب بدون عذر قانونى سيتم إنذاره وفصله وله حق إعادة قيده مرة واحدة فى السنة بإجمالى مرتين طوال المرحلة الثانوية. وأوضحت المصادر، أن المدارس اتخذت إجراءات إنذار الطلبة المتغيبين لأن الوزارة رصدت ارتفاعًا فى نسب الغياب لطلاب الثانوية العامة منذ انطلاق العام الدراسى الجديد. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفعيل الغياب الإلكترونى لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال الأيام الماضية.

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