خبيران فى جراحة المخ والاعصاب والمسالك بمستشفى مصر الجديدة والجلاء العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الاستاذ الدكتور سورين نيكولا الديا، خبير جراحة المخ والأعصاب بمستشفى روتشيلد لجراحات ومناظير قاع الجمجمة بفرنسا فى الفترة من 15 وحتى 23 نوفمبر القادم. كما يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة الأستاذ الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك فى الفترة من 16 وحتى 28 نوفمبر القادم. Advertisements وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يومياً عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

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