شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران فى جراحة المخ والاعصاب والمسالك بمستشفى مصر الجديدة والجلاء العسكرى والان مع تفاصيل الخبر
كما يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة الأستاذ الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك فى الفترة من 16 وحتى 28 نوفمبر القادم.
وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يومياً عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
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