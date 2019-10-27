شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار منح صفة الضبط القضائية لعاملى مواقف الأجرة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير العدل، منح صفة مأمورى الضبط القضائى لعدد من العاملين بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة، كل فى دائرة اختصاصه وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحاك قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانونيين رقمى 155 لسنة 1999، و 121 لسنة 2008



وقائع المصرية

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، أسماء العاملين الحاصلين على صفة الضبط القضائى، وهم علم قاسم محمد سالم، مراقب سيارات الأجرة بالمرج، ومحمود إبراهيم منصور، مراقب سيارات الأجرة بعبود، وطارق محمد إسماعيل، مراقب سيارات الأجرة بالسلام، ومحمد أحمد جاد، مراقب سيارات الأجرة بالسلام.