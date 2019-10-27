شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يستقبل شركة "نت سينك" الأمريكية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، لبحث موضوعات التعاون المشترك في مجال النظم التكنولوجية وذلك بمقر قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

استعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتمت الإشارة إلى أن سياسة وزارة الإنتاج الحربي تقوم علي التعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين أحدث التكنولوجيات في مصر كما تم استعراض المشروعات القومية التي يشارك بها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة مثل ( منظومة السلع التموينية، منظومة الحيازة الزراعية، منظومة الحجر الزراعي، منظومة تتبع الدواء، منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة الشهر العقاري، منظومة الضرائب العقارية) وتم الإشارة إلي قيام المركز بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة نت سينك الأمريكية في 2/ أكتوبر/2019 من أجل مد البنية التحتية التكنولوجية اللازمة بمركز نظم المعلومات والحواسب بمركزي

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‏"Data Center" و"Call Center".

ومن جانبه، أعرب المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية عن ثقته في التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي أسندت إليه، لافتاً إلى أن شركته تعتبر من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تقنية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات وبرامج الأمن وتطبيقاته ولها فروع في العديد من دول العالم ومنها مصر.