شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون العراقى: المخابرات العراقية ساعدت فى تحديد موقع البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التليفزيون الرسمي العراقي اليوم الأحد، إنه سيبث لقطات مصورة للغارة الأمريكية التى نُفذت فى سوريا وقيل إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل فيها.

وأضاف التليفزيون العراقى نقلا عن خبير فى شئون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت فى تحديد موقع البغدادى.

وكان قد قال مصدر مطلع على الغارة الأمريكية شمال غرب سوريا، لـCNN إن البغدادى على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووى.

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وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فى تقرير لها، إن زوجتى أبو بكر البغدادى قتلتا خلال العملية التى شنتها القوات الخاصة الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أى أطفال إلا أن زوجتى البغدادى قاما بتفجير ستراتهما مما أدى إلى مقتلهما فى الحال.