شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينقل موظف استغل وظيفته للضغط على المواطنين وتحقيق مكاسب مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بنقل موظف يشغل مهنة باحث بمركز ومدينة الصف للعمل بمركز ومدينة البدرشين فى مهنه غير ميدانية، وذلك إطار مواجهة استخدام الوظيفة الحكومية للضغط على المواطنين لتحقيق مكاسب مادية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم ، أن قرار راشد جاء عقب لقاءه بمواطنة فى اجتماع خدمة المواطنين الذى يعقده المحافظ دوريًا للاستماع إلى مشكلات المواطنين لحلها حيث اشتكت المواطنة لمحافظ الجيزة من وجود موظف بمركز الصف يقوم بالضغط عليها لشراء قطعة أرض منها وقام بتحرير محاضر مخالفات على الأرض دون وجه حق .

وعلى الفور تحقق المحافظ فى أمر المواطنة وشكواها وعقب تأكده من صحه ادعاءاتها والتحقيق مع الموظف المشار إليه أصدر المحافظ قرار بنقله من محل عمله الحالى ومجازاته بالإضافة الى توجيه انذار شديد لرئيس مركز ومدينة الصف بعدم السماح بتكرار تلك الممارسات مجدداً .

وأكد محافظ الجيزة أنه لن يتم السماح باستغلال المواطنين حيث يتم مواجهة اى مخالفات يتم رصدها بكل حزم مؤكدا على تنفيذ إجراءات رادعة تصل إلى حد الايقاف عن العمل لاى موظف حكومى بالمحافظة يستغل وظيفتة فى الضغط على المواطنين لتحقيق مكاسب مادية، وذلك وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى حظرت العديد من التصرفات والإجراءات التى يسلكها الموظفون وموظفو العموم فى الجهاز الإدارى للدولة ويجب تجنبها فضلا عن عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتى ضمت حظر إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المُتعمد فى أداء الخدمة أو تأخيرها أو إساءة استعمال السلطة، وحظر مباشرة الاعمال التى تتنافى مع التجرد والحيدة والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية .