شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعقد اجتماعا مع رئيس مصلحة الرى للوقوف على استعدادات موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى لاستعراض آخر المستجدات خلال الموسم الشتوى الحالى والاطمئنان على جاهزية المنشآت المائية، ومرافق الرى وشبكة الترع والمصارف لاستقبال حصاد الأمطار والسيول والوقوف على تقدم سير العمل فى مجال المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً وخطة المصلحة خلال الفترة القادمة.

وأكد السعدى أنه تم الاستعداد للنوات القادمة وخصوصًا نوة المكنسة من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة، وأيضًا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وسحب المياه الزائدة فى الأراضى الزراعية.

وأوضح، أنه تم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة الأمطار والسيول التى ستتعرض لها البلاد خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه تم إلغاء إجازات المهندسين والفنيين فى فترات الطوارىء.

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الجدير بالذكر أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها الوزارة للنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أو المنع من آثارها التدميرية من خلال وحدة التنبؤ بالأمطار التابعة للمركز التنبؤ مسئولة عن تحديد شدة الأمطار المتوقعة على البلاد دون الإشارة إلى درجات الحرارة ولا حالة البحر، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.