إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان "فبركة الأخبار والأمن المجتمعى" الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الخميس المقبل، ندوة "فبركة الأخبار والأمن المجتمعى فى الوطن العربى، بمشاركة عدد من عمداء كلية الإعلام وبعض الخبراء.

وتترأس الندوة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأمين عام جمعية كليات الإعلام العربية، وتقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

ومن المقرر أن يتطرق المتحدثون فى الندوة إلى مخاطر فبركة الأخبار ومدى تأثيرها على الأمن والسلام المجتمعى فى الوطن العربى، خاصة فى ظل وجود بعض المنصات الإعلامية وكذلك منصات السوشيال ميديا وتناول أخبار غير حقيقة وغير صادرة عن مصادر رسمية.