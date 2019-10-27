تجميل ميدان المحطة بطنطا ضمن خطة جهاز التنسيق الحضارى لتحسين الصورة البصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لوضع تصميمات مختلفة للعديد من الميادين والمبانى التراثية التى تدخل ضمن قوائم جهاز القومى للتنسيق الحضارى، وذلك لتطوير وتحسين الصورة البصرية وفقا لرؤية تخطيطه ومعمارية. ووضع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، رؤية تخطيطه لتطوير ميدان المحطة فى طنطا، إضافة إلى عدد من المبانى التراثية المسجلة مثل محطة السكة الحديد والمعهد الدينى والمسجد الأحمدى بطنطا. ويشار إلى أن هذه الخطط تستهدف تحقيق القدر الأكبر من التنمية المستدامة والمعايير والاشتراطات الخاصة بالتنسيق الحضارى – تجميل الصورة البصرية للمنطقة – التأكيد على الطابع المعمارى والتاريخى للمنطقة – مراعاة الإجراءات الخاصة بالسلامة وتسهيل حركة المشاة وذوى الاحتياجات الخاصة تسهيل الحركه المرورية للسيارات. جدير بالذكر، أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، قام بتطوير العديد من الميادين والتى منها تجميل ميدان روكسى الذى يقع بمنطقة مصر الجديدة، وفكر التنسيق فى وضع تمثال للبارون إمبان مؤسس مصر الجديدة، من تصميم النحات عصام درويش، لتكريم دوره المؤثر فى بناء مصر الجديدة، حيث أن تطوير الميدان شمل المحافظة على المبانى التراثية وإعادة صيانتها وترميمها، وأيضا تنظيم حركة المشاة فى الميدان لتفادى الزحام. Advertisements



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