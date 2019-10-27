شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس الإنجيلية" يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس السبت، فى رسامة شيوخ جدد لكنيسة السراى الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا الشيوخ والشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

وحضر الاحتفالية القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وراعى كنيسة سيدى بشر الإنجيلية، والقس مايكل أنور، راعى الكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية ورئيس مجمع الدلتا، والقس جون يعقوب، راعى الكنيسة.

كان القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قد زار الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى، وقال لـ"الخليج 365"، إن زيارته تلك انقسمت إلى ثلاثة محاور، الأول: لقاءات مع أعضاء الكونجرس المهتمين بالشرق الأوسط مثل أعضاء لجنة حقوق الأقليات، وكذلك لجنة العلاقات الخارجية، مؤكدا: وأولى ملاحظاتى هو التقدير الشديد لدور الرئيس السيسى، فقد التقيت بخمسة أعضاء، وكان من المهم لدى أن أنقل التطور الذى يحدث فى مصر، ولم يكن حوارًا بروتوكوليًا أو بغرض المجاملة بل تحدثت عن الإيجابيات والسلبيات ولاحظت أن نغمة الحديث عن مصر متغيرة، والتقيت بكبيرة مسئولى لجنة الحريات الدينية، وقلت لأعضاء الكونجرس أو لجنة الحريات الدينية، وقلت لهم أولوياتى الأمن ثم التنمية الاقتصادية وثالثًا الديمقراطية وحقوق الإنسان.