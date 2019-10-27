شكرا لقرائتكم خبر عن 175 عاما على ميلاد الصحفى السويدى كلاس ارنولدسون الحاصل على جائزة نوبل للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد 27 أكتوبر، الذكرى الـ 175 على ميلاد السياسى والصحفى السويدى كلاس بونتس ارنولدسون، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908.

كلاس بونتس ارنولدسون، ولد فى مثل هذا اليوم 27 أكتوبر من عام 1844، وهو سياسى وصحفى سويدى، كان عضوًا مؤسسًا للرابطة السويدية للسلام والتحكيم التى أنشئت سنة 1883 وعمل أمينا عاما لها.

انخب بونتس ارنولدسون فى عام 1882 عضوًا فى مجلس النواب السويدى وبقى فى منصبه حتى عام 1887، وعمل خلال فترته النيابية على مشروع حيادية الدول الإسكندنافية.

وفى عام 1908 حصل كلاس بونتس ارنولدسون، على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع فريدريك باير، وتوفى فى 20 فبراير 1916 فى مدينة ستكهولم عن عمر يناهز 72 عامًا.