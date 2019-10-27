شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران في جراحة المخ والأعصاب والمسالك بمستشفيى مصر الجديدة والجلاء العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء، الأستاذ الدكتور سورين نيكولا الديا، خبير جراحة المخ والأعصاب بمستشفى روتشيلد لجراحات ومناظير قاع الجمجمة بفرنسا في الفترة من 15 حتى 23 نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة الأستاذ الدكتور منير حنا، خبير جراحة المسالك البولية للأطفال، بمستشفى كورنيل بنيويورك في الفترة من 16 حتى 28 نوفمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يوميًا عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.