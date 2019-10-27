شكرا لقرائتكم خبر عن يساهم في تقليل نسبة الحوادث.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ «الدائري الأوسطي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس هيئة الطرق والكباري، الأحد، أعمال تنفيذ مشروع الدائري الأوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة - الفيوم بطول 25 كم، والذي يشمل 12 عملا صناعيا بواقع (10 كباري ونفقين)، ويدخل ضمن أعمال تنفيذ الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله 156 كم، ويمتد من بلبيس الزراعي حتى محور الضبعة.

Advertisements

تأتى الزيارة بناء على تكليفات القيادة السياسية بسرعة إنهاء أعمال نزع الملكية الخاصة بالدائري الأوسطي في منطقة البدرشين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، إن الهيئة الهندسية نفذت 7 قطاعات من الطريق بطول 104 كم، ووزارة النقل نفذت قطاعا بطول 22 كم، ووزاة الإسكان نفذت قطاعا بطول 30 كم، وتم الإنتهاء من عدد من القطاعات منه، مثل (القطاع من بلبيس الصحراوي حتى الإسماعيلية، ومن الإسماعيلية حتى السويس، ومن السويس حتى تقاطع السخنة)، مضيفة أن هذا الطريق جرى إنشاؤه طبقًا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية، وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف.

وسيساهم الطريق في تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية، خصوصا الكثافات المرورية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى، وكذلك خدمة متطلبات التنمية المستقبلية، خصوصا بالمناطق المحيطة، وسيساهم عقب انتهاء تنفيذه فى خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث، كما أنه يضم في عدد من قطاعاته 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه.