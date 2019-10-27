شكرا لقرائتكم خبر عن كبير أسرة «شهيد الشهامة»: راضون بالمحكمة.. ونطالب بالقصاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ عبدالحميد محمد على البنا، عم محمد البنا والد «محمود»، المعروف باسم شهيد الشهامة، أثناء دخوله قاعة المحاكمة «راضون بقضاء الله.. ولازم نرضى لأننا عايشين في البلد دى، ولأن ربنا قال كل من عليها فان، وقال أيضًا أينما تكونون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة».

وسمحت قوات الأمن بدخول الشيخ عبد الحميد محمد على البنا بدخول ، عم محمد البنا والد «محمود»، المعروف باسم شهيد الشهامة، إلى مبنى المحكمة، ولم تسمح له بدخول قاعة المحاكمة، بينما تواجد عدد آخر من أقارب المجنى عليه أمام مبنى المحكمة لم تسمح الشرطة بدخولهم.

Advertisements

وأضاف «كبير أسرة البنا»: «ابننا الشهيد مات وهو يدافع عن بنت في ميدان الشرف، ونطالب بالقصاص، ولازم حقه ييجى، واللى مات قاصر واللى قتل قاصر.. والنفس بالنفس.. وعشمنا في تغيير القانون عشان حق الشهيد يرجع».

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم «محمد راجح» وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك «مطاوٍى» وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد. أ. ر» و«إسلام. ع» بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أياديهما، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان، حتى التقاه المتهم الثالث «مصطفى. ا» وأشهر «مطواة» في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على إثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بـ«المطواة» بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع «إسلام. أ».