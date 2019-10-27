شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، والمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.

وشدد وزير الإسكان على التصدي لسرقة وصلات المياه، وكذا استخدام مياه الشرب في الزراعة وغيرها من الاستخدامات المخالفة، مؤكداً تحصيل مستحقات الدولة والتصدي لتلك المخالفات بكل حزم.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المياه لرفع مستوى الخدمة ولا سيما بالمناطق الساخنة، وتشمل مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 640 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020، ومشروعات (محطة مياه أوسيم «القيراطيين»، بتكلفة 365 مليون جنيه – مشروع محطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 210 ملايين جنيه – توسعات محطة مياه أطفيح، بتكلفة 210 ملايين جنيه – خطوط المياه المرشحة الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر، بتكلفة 168 مليون جنيه – إنشاء 6 خزانات علوية «جزاية – اتريس – كفر أبوحديد – أبوغالب – القطا – بنى سلامة» لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 125.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية أم دينار، بتكلفة 36 مليون جنيه – شبكات مياه الشرب لتغذية قرية المنصورية، بتكلفة 69.6 مليون جنيه – شبكات مياه شرب قرية برك الخيام والعسيلي، بتكلفة 23 مليون جنيه – الخزان الأرضي ببرك الخيام، بتكلفة 94.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية ناهيا، بتكلفة 25 مليون جنيه – خط المياه الخارج من محطة مياه أوسيم حتى قرية المنصورية، بتكلفة 100 مليون جنيه)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية شهر ديسمبر 2019.

وأضاف المهندس حسن الفار أنه جارٍ أيضاً تنفيذ 36 مشروعاً للصرف الصحي، بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.732 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى 30/6/2021.

Advertisements

وخلال الاجتماع استعرض المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عدداً من مشروعات مياه الشرب العاجلة التي نفذتها الشركة لتحسين خدمة مياه الشرب بالمناطق الساخنة بالمحافظة، وهي المناطق التي تعاني من ضعف ضغوط المياه، وانقطاعها لفترات متفاوتة، وتم تنفيذ تلك المشروعات بقطاعات (وسط، وجنوب، وشمال) الجيزة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، من ميزانية الشركة، وتشمل مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد خطوط وشبكات المياه، مشيراً إلى أن قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي نفذتها الشركة من ميزانيتها لعام 2018/ 2019، بلغت أكثر من 328 مليون جنيه، وقيمة المشروعات الجاري تنفيذها خلال عام 2019/ 2020، بلغت 518 مليون جنيه، بجانب 165 مليون جنيه قيمة شراء الآلات والمعدات لعامي 2018/2019، و2019/2020.

وأضاف المهندس منصور بدوي أنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ61 منطقة ريفية يقطنها 1.326 مليون نسمة، بما نسبته 34 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 1.031 مليون نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، بما نسبته 26% من سكان المناطق الريفية، لترتفع النسبة إلى 60% بعد الانتهاء من التوصيل، موضحاً أن الشركة نفذت عدداً من مشروعات الصرف الصحي العاجلة، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة، التي تعانى من الطفوحات المستمرة، وشملت تلك المشروعات إحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحي.