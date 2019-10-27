شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جهاز الشروق»: توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فوري» لتحصيل فواتير المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية لتحصيل قيمة فواتير المياه بالمدينة، وكذا تمكين العملاء من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية.

وأضاف رئيس الجهاز: «يأتي ذلك في إطار سعى جهاز المدينة لتطوير منظومة مياه الشرب والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين»، مشيراً إلى أن الخدمة من المقرر أن تتيح للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية «My Fawry»، موضحا أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب بالمدينة.