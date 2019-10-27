شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر» يشارك في ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي «المرحلة الثالثة»، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستثمرين وأصحاب المصانع بالمدينة، لإيجاد حلول للمشكلات البيئية، وعرض الحلول التكنولوجية الجديدة لمعالجة المخلفات الصناعية.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك يأتي في إطار دعم جهاز شؤون البيئة للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، وطبقاً للبرنامج يتم توفير حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية القائمة، لتنفيذ مشروعات التحكم في تلوث الهواء والصرف الصناعي.

Advertisements

وأكد شريف الشربيني، خلال كلمته بورشة العمل، أن ملف البيئة هو أحد الملفات التي يوليها جهاز المدينة اهتماماً كبيراً، بالتعاون مع وزارة البيئة، وفى شهر مارس عام 2019 تم إنشاء إدارة للصرف الصناعي، وتسعى هذه الإدارة إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتحويلها من منشآت غير مطابقة إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي، مشيراً إلى أنه يتم عمل حملات للوقوف على الضوابط والمعايير للصرف الصناعي بالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما تحدث الشربيني عن مشكلات التلوث الصناعي بالمدينة، ومنها المخلفات الصلبة والانبعاثات وتأثيرها السلبي، والتحديات الخاصة بالطرق بالمناطق الصناعية، وظاهرة الخلاطات الخرسانية، وتأثيرها السلبي على الطرق، مضيفاً أنه تم رفع أطنانٍ من المخلفات بالمناطق الصناعية وكذا صيانة للطرق، وقدمت دعوة مفتوحة لتكاتف كل الجهات وأصحاب المصانع والمستثمرين للحفاظ على البيئة.

وقال الشربيني: «بدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية، للدكتور محمد خميس، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، تحدث خلالها عن ضرورة التوافق البيئي للمصانع وأوصى أصحاب المصانع بعمل وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي، كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة، تحدثت فيها عن المسؤولية المجتمعية للمستثمرين ومشاركتهم في أعمال التشجير، ورفع المخلفات حول المصانع، والتحفيز المعنوي للالتزام بالمعايير البيئية، كما ألقت المهندسة ميسون نبيل، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي كلمة تحدثت فيها باستفاضة عن البرنامج (الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالبرنامج)، سواء الإجراءات الخاصة بإتاحة المنحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرض تحسين البيئة، والإجراءات الخاصة بإتاحة التمويل للمشروعات البيئية بغرض تحسين البيئة (قرض- منحة) إلى غير ذلك من فعاليات شهدتها ورشة العمل».

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في فعاليات ورشة العمل، الدكتور أحمد الباجوري، مدير عام التفتيش البيئي، وعدد من مسؤولي جهاز شؤون البيئة، وأعضاء من جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، ومسؤولو جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشارك في ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشارك في ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشارك في ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشارك في ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشارك في ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي