شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يزور نيجيريا على رأس وفد برلماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر القاهرة، صباح اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال على رأس وفد برلماني في طريقه إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.

تأتى الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، ورغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه مصر نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الإفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

يلتقي الدكتور عبدالعال والوفد المرافق له، خلال الزيارة، مع كبار المسؤولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والبرلماني المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.

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