شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بفرض حظر تجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب يكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.