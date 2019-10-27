شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدين الاعتداء على طبيب «أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاعتداء الذي تعرض له طبيب بمستشفى الهلال برمسيس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أثناء قيامه بعمله، وذلك من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.

ووجهت الوزيرة، فور تلقي البلاغ ومنذ اللحظات الأولى، الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومعه رئيس الشؤون القانونية في الوزارة بالتوجه الفوري إلى مستشفى الهلال بشارع رمسيس لمتابعة واقعة التعدي على الطبيب.

Advertisements

وأكدت الوزيرة أن جميع أفراد الفريق الطبي في كل مكان الذين يقدمون الخدمة للمريض المصري، هم أبناؤها وأنها مسؤولة عن سلامتهم، متعهدةً بضمان كامل الحقوق القانونية والأدبية للطبيب.

كما وجهت الوزيرة بتقديم كافة أوجه الرعاية للطبيب المصاب، وهو محتجز حالياً في المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة إثر إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات في باقي الجسد.

ولفتت إلى أن مدير المستشفى قام بعمل محضر تعدٍّ على طبيب أثناء تأدية عمله برقم 15754 جنح الأزبكية، حيث قامت قوات الأمن بضبط مرتكبي الواقعة واحتجازهم في القسم على ذمة البلاغ المقدم ضدهم.

وأشارت الوزيرة «إلى أن الشؤون القانونية في الوزارة ستقوم بتحرير محضر جديد صباح اليوم لضمان كامل حقوق الطبيب، مشددة على أن الاعتداء على الفريق الطبي أمر غير مقبول ولا تهاون فيه حفاظاً على حقوق مقدمي الرعاية الصحية.