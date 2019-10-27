شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تحتفل بمرور عام على مبادرة صوتك مسموع وتعلن تلقى 20 ألف شكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بمرور عام على إطلاق المبادرة التى ساهمت فى سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى حل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع المحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل التواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم وسرعة الرد عليها وتطوير منظومة الشكاوى مؤكداً أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير خدمة المواطنين القائمة بوزارة التنمية المحلية حالياً ولكنها تعتمد على طرق غير تقليدية لتلقى شكاوى المواطنين والتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم .

وأكد الوزير، أن المبادرة نجحت خلال عام فى تلقى أكثر من 77 ألفاً و800 رسالة منها أكثر من 20 ألف شكوى مستوفاه تم حل 96% منها وجارى العمل على حل باقى الشكاوى مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم حيث تم تشكيل فريق عمل بالوزارة للعمل بالمبادرة على مدار اليوم ، كما تم تشكيل فريق عمل بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة مشيرًا إلى أنه تم تدعيم فرق مبادرة "صوتك مسموع" بأجهزة "تابلت" لضمان سرعة الاستجابة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتاً الى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال عام أكثر من 65 ألف رسالة منها 17 الف شكوى تم حل16 ألفاً و500 شكوى، كما تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 555 شكوى تم حلها بنسبة 95,5% ، أما صفحة المبادرة على موقع " الفيس بوك "والتى يتابعها أكثر من 15 الف شخص فورد اليها 2389 شكوى تم حلها بنسبة95% ، وتلقى الخط الساخن 2580 اتصالاً تليفونياً من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التى ترد الى المبادرة .

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وأشاد وزير التنمية المحلية، بالنتائج التى حققتها المبادرة خلال عام والتى تميزت بالسرعة فى تلقى الشكاوى والاستجابة لها وحسن التعامل مع المواطنين وتحقيق رضاهم حيث شهدت المبادرة العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية مشيراً الى استمرار الجهود المبذولة للعمل على نجاح المبادرة خلال الفترة المقبلة وتزويدها بكافة الامكانيات التى تتيح التواصل مع المواطنين ليشعر المواطن ان صوته اصبح مسموع بكل سهولة ويسردون مشقة او عناء .

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة" صوتك مسموع " عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]



انفو جراف يوضح عدد الشكاوى الواردة للمبادرة