شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب التقديم للدعاة المتميزين للعمل فى المساجد الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقديم للدعاة المتميزين للعمل بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى أو بالإدارات المتخصصة بديوان عام الوزارة أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك فى إطار خطة الوزارة للدفع بالكوادر العلمية المتميزة فى المواقع المتميزة دعويا وإداريا .

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أنها أتاحت الفرصة للأئمة المتميزين الناجحين فى مسابقة إمام متميز، أو مسابقة القراءة الحرة، أو مسابقة إيفاد الأئمة خلال شهر رمضان، أو الناجحين فى مسابقة إمام منطقة، وخريجى الدفعة الأولى من المتدربين بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من أبناء الوزارة أو الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف، أو الناجحين فى دورتى تنمية المهارات الإعلامية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والهيئة الوطنية للإعلام.