شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النقل: الدائرى الأوسطى يضم 16 حارة مرورية لتخفيف الضغط على شبكة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أنه بناءًا على تكليفات القيادة السياسية بسرعة إنهاء أعمال نزع الملكية الخاصة بالدائرى الأوسطى فى منطقة البدرشين، تفقد قيادات الوزارة يرافقها النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس هيئة الطرق والكبارى، أعمال تنفيذ مشروع الدائرى الأوسطى فى القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم بطول 25كم والذى يشمل 12 عمل صناعى بواقع "10 كبارى ونفقين" والذى يدخل ضمن أعمال تنفيذ الدائرى الأوسطى الذى يبلغ طوله 156 كم ويمتد من بلبيس الزراعى حتى محور الضبعة.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم:"حيث تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذ 7 قطاعات من الطريق بطول 104 كم ووزارة النقل قطاع بطول 22كم وزارة الاسكان قطاع بطول 30 كم وحيث و تم الانتهاء من عدد من القطاعات منه مثل (القطاع من بلبيس الصحراوى حتى الإسماعيلية ومن الاسماعيلية حتى السويس ومن السويس حتى تقاطع السخنة وأن هذا الطريق جرى إنشاؤه طبقًا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف."

وتابعت الوزارة:"سيساهم الطريق فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية خصوصا الكثافات المرورية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى وكذلك خدمة متطلبات التنمية المستقبلية خصوصا بالمناطق المحيطة وسيساهم عقب انتهاء تنفيذه فى خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث ،كما أنه يضم فى عدد من قطاعاته 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه"

Advertisements