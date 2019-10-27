شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير التعاون العلمى بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة "بيلموث" البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوة علمية مهمة وانجاز جديد فى مجالات البحث العلمى حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، فى إطار التعاون الدولى، وذلك بتوسيع دائرة التعاون مع جامعة بيلموث في لندن.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقال إن الدكتور أحمد المصري أستاذ التمويل ومنسق التعاون فى جامعة بيلموث والسيدة نيكولا جان مسئولة العلاقات الدولية أبديا رغبتهما فى امتداد التعاون بين الجامعتين، بحيث لم يقتصر على كلية الهندسة وكلية الادارة والاقتصاد. ليشمل أيضاً كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. وأكد أنه من المقرر تحديد موعد خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بمناقشة المحتويات العلمية بين الكليتين والعمل على بدء التعاون المشترك بين الجامعتين.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، إلى أن هذا التعاون المشترك مع "بيلموث" يهدف الى تفعيل البرنامج الدراسى بين الجامعتين بنظام 3+1 و 4+ ١ لمرحلة البكالوريوس للمرحلتين الأكاديمية والدراسات العليا، وبالتالى سيتم تعميمها على كافه الكليات المناظرة بين الجامعتين، حيث إنه بموجب هذا التعاون سيتمكن الطالب من الحصول على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين.