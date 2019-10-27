غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مواجهة شائعات السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات مواجهة شائعات السوشيال ميديا بعد مزاعم وجود إعصار أمام شواطئ الإسكندرية؟"، أيد غالبية القراء تكثيف حملات مواجهة شائعات السوشيال ميديا.



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