شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر استخبارى رفيع: مقتل البغدادى فى الغارة الأمريكية على إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر استخبارى رفيع لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، قتل الإرهابى أبو بكر البغدادى وقيادات عراقية فى تنظيم داعش الإرهابى فى الغارة الأمريكية على إدلب السورية.

وقال مسئول بالبنتاجون، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.

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