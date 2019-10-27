شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: أمريكا رصدت تحركات أبو بكر البغدادى وإرهابيين منذ مدة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى، وإرهابيين آخرين كانوا تحت المراقبة الأمريكية منذ مدة طويلة، موضحة أن البغدادى كان مختبئا فى إدلب التى تسيطر عليها تنظيمات متطرفة معادية لداعش.

وذكرت الصحيفة أن كبار العسكريين قرروا التحرك ضد أبو بكر البغدادي بسبب انسحاب القوات الأمريكية، موضحة أنه كان مختبئا في إدلب التي تسيطر عليها تنظيمات متطرفة معادية لداعش.

وأكد مسئول بالبنتاجون، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب.