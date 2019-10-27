شاهد.. أثار الغارة الجوية على مقر زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة أنباء العراق، اليوم الأحد، فيديو متداول لاثار الغارة الجوية التى استهدفت مقر زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغداد. وكان قد قال خبير فى الجماعات الإرهابية، إن الاستخبارات العراقية اخترقت السائق الذى حاول نقل عائلة البغدادى.

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