شاهد.. فيديو متداول لعملية مقتل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو لعملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى، أبو بكر البغدادى. قال مسئول بالبنتاجون، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.

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