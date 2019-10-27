شكرا لقرائتكم خبر عن راجح قاتل.. وصول المتهمين بقتل ضحية الشهامة محمود البنا محكمة شبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل إلى مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، المتهمين بقتل "محمود البنا" "شهيد الشهامة" والمتهم الرئيسى فيها محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وسط حراسات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن.

وشهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من الاستنفار الأمنى وذلك لتأمين ثانى جلسات المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة "، بمجمع محاكم شبين الكوم والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين لإتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد والقضية المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"،حيث تمركزت قوات الأمن والمباحث أمام مجمع المحاكم، وذلك خوفا مما قام به بعض مثير الشغب بأحداث حالة من الفوضى أثناء حضورهم أولى الجلسات الأحد الماضى، وتم إلقاء القبض على مايقرب من 110 شخص من مثيرى الشغب.

كان خالد راشد ونقيب المحامين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه حضر اليوم مع مجلس النقابة العامة بمحافظة المنوفية والعديد من المحامين فى قضية قتل المجنى عليه محمود والقضية المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"، والتى عقدت بمجمع محاكم شبين الكوم وهى أولى جلسات محاكمة بمحكمة أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد والقضية المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة ".

وأضاف نقيب المحامين فى تصريح خاص لليوم السابع، أن هيئة الدفاع عن المجنى عليه طالبت بحضور محمد البنا والد المجنى عليه، والتأكيد على الإطلاق على جميع الأوراق التى تخص سن المتهم الأول محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا وضرورة إستخراج صور رسمية من الأحوال المدنية، وفحص جميع الكارنيهات الصادرة من الجهات الرسمية من التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، بينما طالب هيئة الدفاع على المتهمين تأجيل الجلسة لحين الإطلاع على أوراق القضية واستدعاء الطب الشرعى لسؤال على سبب الوفاة للمجنى عليه.