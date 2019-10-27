شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل آخر 90 دقيقة فى حياة أبو بكر البغدادى قائد تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية أمريكية، لوكالة أنباء العراق، إن عملية قتل البغدادى مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة.

وذكر "المرصد السورى" أن القوة الأمريكية التى هاجمت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

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وحسب "المرصد" فإن "8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضى، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادى، واشتبكت مع عناصر متحصنة فى منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب".

واعتبر المرصد أن "المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالا جويا ورغبة فى اعتقال القيادى الذى كان متحصنا فى ذلك المنزل الذي يعود بالفعل إلى قيادى إرهابى"، تبين أنه البغدادى نفسه.