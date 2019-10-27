وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق، يرافقه النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس هيئة الطرق والكباري، أعمال تنفيذ مشروع الدائري الأوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم بطول 25 كم، والذي يشمل 12 عمل صناعي بواقع (10 كباري ونفقين) والذي يدخل ضمن أعمال تنفيذ الدائري الأوسطي البالغ طوله 156 كم ويمتد من بلبيس الزراعي حتى محور الضبعة.

وتنفذ الهيئة الهندسية 7 قطاعات من الطريق بطول 104 كم ووزارة النقل قطاع بطول 22 كم ووزاة الإسكان قطاع بطول 30 كم، وجرى الانتهاء من عدد من القطاعات منه مثل (القطاع من بلبيس الصحراوي حتى الإسماعيليلة ومن الإسماعيلية حتى السويس ومن السويس حتى تقاطع السخنة) وأن هذا الطريق جرى إنشاؤه طبقًا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف.

وسيساهم الطريق في تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية خصوصا الكثافات المرورية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى، وخدمة متطلبات التنمية المستقبلية خاصة بالمناطق المحيطة، وسيساهم عقب انتهاء تنفيذه في خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث،كما أنه يضم في عدد من قطاعاته 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه.​