"حقوق إنسان البرلمان" تبدأ زيارة جديدة لتفقد سجون الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأ - منذ قليل- وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتفقد أحد السجون بمحافظات الصعيد.

وضم الوفد البرلماني كلا من النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.​