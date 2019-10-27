أرخص بـ28 ألف جنيه.. كيف تحجز شقة في الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وزارة الإسكان تسعد لطرح الإعلان الـ12 من شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة، بداية نوفمبر المقبل.

أضافت عبدالحميد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن شقق الإعلان الـ12 ستكون بالشروط نفسها للإعلان الـ10.

ووافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19.787 وحدة سكنية، وسعر بيع 197 ألف جنيه للوحدة، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة.

ويشهد الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي مجموعة من التغييرات، خاصة في الأسعار، عن باقي الإعلانات السابقة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، والتي يرصدها "الخليج 365" في النقاط التالية:

مدن طرح الوحدات:

بورسعيد:

يتم تنفيذ 9672 وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، منها 1320 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110:116 أمتار. كما يتم تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي بمحافظة بورسعيد منها 1820 وحدة استثمارية، على أن يكون التنفيذ في ضوء أعداد الحاجزين الفعلية. وفي حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة إلكترونية.

الغردقة:

يتم تنفيذ بالغردقة 5100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترًا بمنطقة أبوعشرة، و900 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 مترًا بمنطقة أبوعشرة، يجرى بيعها وفقًا لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120 مترًا بمنطقة البداري، و1240 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحي.

تضمنت الغردقة تنفيذ 400 وحدة تجارية بالمواقع السابق ذكرها (اجتماعي - متميز - استثماري)، بحيث يتم استخدام العائد المُتوقع من بيع تلك الوحدات في تخفيض تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي.

دمياط:

يشمل الطرح أيضًا 208 وحدات إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترًا بمدينة شطا، ووحدات تجارية بمساحة 4550 مترًا، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة تل الكاشف، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة عزبة البرج، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، ويكون البيع لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقًا لشروط الإعلان العاشر.

المواصفات والأسعار:

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يتضمن هذا الطرح 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

وطُرح الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي نهاية 2018 بسعر 225 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترًا، و184 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، لكن وزارة الإسكان قررت طرح الإعلان الـ12 بسعر أقل يصل إلى 28 ألف جنيه عن سابقه لحرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات االقناةومدن الصعيد، والتي تتضمن تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل.

طريقة التخصيص:

من المقرر أن يتم تخصيص شقق الإعلان الـ12 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالقرعة الإلكترونية، لكن إذا زاد عدد المتقدمين على الوحدات يتم ترتيبهم وفقا للأولوية والتي تبدأ بالمتزوج الذي يعول الأصغر سنًا، ثم الأرملة التي تعول، ثم المطلقة التي تعول، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا، ثم العازب.

معدل الدخل:

- الحد الأقصي لدخل العازب 4200 جنيه.

- الحد الأقصي لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- 40 ألف جنيه الحد الأقصى لدعم كل مواطن.

الشروط العامة:

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها.​