ضبط 54 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات عن ضبط 56 متهمًا بينهم 54 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 15 كيلو و10 جرامات حشيش، 662 قرصا مخدرا، و186 جرام هيروين و1450 جراما من مخدر الإستروكس و120 جرام فودو و180 جرام بودر.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 11 متهما عُثر بحوزتهم على 8 فرد خرطوش محلية الصنع، بندقية خرطوش "بامب أكشن" وطبنجتين و16 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.